İstanbul Boğazı’nda ceset şoku

Ortaköy’de sabah saatlerinde bir balıkçının ihbarı üzerine deniz polisi tarafından iskeleye cansız bir beden çıkartıldı. Uzun süredir denizde olduğu belirlenen erkek cesedinin 75 yaşlarında olduğu tespit edildi.
İstanbul Boğazı’nda ceset şoku26 Aralık 2018, Çarşamba
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