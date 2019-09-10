İstanbul Narkotik polisi, zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Beyoğlu'nda bir okul çevresinde denetim yapan ekipler, aldıkları ihbarla harekete geçti. Okula yakın bir bölgede uyuşturucu sattığı belirlenen bir kişi, kıskıvrak yakalandı..
İstanbul Beyoğlu'nda okul önünde uyuşturucu satan torbacı yakalandı (Video)10.09.2019 14:22
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