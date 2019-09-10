İstanbul Beyoğlu'nda okul önünde uyuşturucu satan torbacı yakalandı (Video) 10.09.2019 14:22

İstanbul Narkotik polisi, zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Beyoğlu'nda bir okul çevresinde denetim yapan ekipler, aldıkları ihbarla harekete geçti. Okula yakın bir bölgede uyuşturucu sattığı belirlenen bir kişi, kıskıvrak yakalandı..