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İstanbul Beylikdüzü'nde faciadan dönüldü

07 Ocak 2018, Pazar
İstanbul Beylikdüzü'nde facianın eşinden dönüldü. LPG ile çalışan araç gaz dolumu yaptıktan kısa süre sonra alev alev yanarken, kısa süre sonra söndürüldü.
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