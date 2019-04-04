İstanbul Beykoz'da itiraz sonucu belli oldu 04.04.2019 12:45

31 Mart seçim sonuçlarında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle AK Parti İstanbul'da 39 ilçede sonuçlara itiraz etti. YSK, AK Parti'nin itirazları üzerine birçok ilçede geçersiz oyların ve bazı ilçelerde ise tüm oyların yeniden sayımına karar verdi. İstanbullular ise seçim sonuçlarına itirazlardaki son durumu merakla bekliyor. Sonuçlar tek tek açıklanmaya başladı. A Haber muhabiri Pınar Özenç canlı yayında aktardı.