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İstanbul Beykoz Anadolu Kavağı'nda orman yangını (Video)

02.10.2019 16:25

İstanbul Beykoz Anadolu Kavağı'nda orman yangını çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken görgü tanıkları ormanın kundaklanmış olabileceğini söyledi.


Beykoz Anadolu Kavağı'nda ormanda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına helikopterle de müdahale ediliyor.

GÖRGÜ TANIKLARI: ORMAN YAKILMIŞ OLABİLİR
Öte yandan çevredeki vatandaşlar yangının 3 farklı noktadan çıktığını belirtirken, ormanın yakılmış olabileceğini öne sürüyor.

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