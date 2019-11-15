İstanbul Beşiktaş'ta başörtülü kadına yumruklu saldırı! 15.11.2019 21:32

İstanbul Karaköy'de başörtülü iki genç kıza yapılan çirkin saldırının yankıları sürerken; Beşiktaş’ta bir okulda öğretmenlik yapan genç kadının kaldırımda yürürken bir başka kadının yumruklu saldırısına uğradığı olayın görüntüleri ortaya çıktı.