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İstanbul Bayrampaşa'da yangın! Çok sayıda yaralı var

06 Aralık 2018, Perşembe

Bayrampaşa’da 4 katlı binanın üst katında çıkan yangında mahsur kalan 4'ü çocuk 7 kişi, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. .


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