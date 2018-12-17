27 Kasım günü bindiği taksi şoförü Nihat Elçi'yi tabancayla vurarak öldürdüğü belirtilen zanlı Başkentte gözaltına alındı. Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı M.E, İstanbul'da 20 yıldır çanta imalatı yaptığını ve ablasından ayrılan eniştesini öldürmek için yola çıktığını anlattı.
İstanbul Bayrampaşa'da taksici Nihat Elçi'yi öldüren katil zanlısı yakalandı17 Aralık 2018, Pazartesi
- İstanbul Bayrampaşa'da taksici Nihat Elçi'yi öldüren katil zanlısı yakalandı
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