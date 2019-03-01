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İstanbul Bayrampaşa'da servis midibüsü devrildi

01.03.2019 09:42

İstanbul Bayrampaşa otogar yolunda bir servis midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.


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