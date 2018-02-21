İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 80'lere ulaştı

İstanbul'da özellikle son günlerde yağan yağmurla birlikte barajlarda doluluk oranı yüzde 80'lere ulaştı. Barajlarda doluluk oranı son dokuz ayda en yüksek seviyeye ulaşırken, kentin su ihtiyacının karşılandığı en önemli barajlardan biri olan ve su seviyesinin 90,52'ye ulaştığı Ömerli Barajı ise havadan görüntülendi.
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 80'lere ulaştı21 Şubat 2018, Çarşamba
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