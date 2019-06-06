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İstanbul Bakırköy’de bir kişi tren raylarına atlayıp intihar etti

06.06.2019 05:38

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde tren raylarına atlayan bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, olay akşam saat 23:40 sıralarında Yeşilköy Tren İstasyonu’nda meydana geldi. 43 yaşında olduğu öğrenilen Serdal Ö. adlı bir kişi, iddiaya göre istasyon görevlilerinin şaşkın bakışları arasında hareket halindeki trenin önüne atlayarak intihar etti. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İstasyona ulaşan ekipler, trenin altında kalan Ö.’nün yaşamını yitirdiğini belirledi.


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