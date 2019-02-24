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İstanbul Bakırköy’de minibüsün çarptığı yaya öldü

24.02.2019 08:49

Bakırköy’de yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı yaya, hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından ismi öğrenilemeyen, ölen kişinin cesedi morga kaldırıldı.


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