Bakırköy’de yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı yaya, hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından ismi öğrenilemeyen, ölen kişinin cesedi morga kaldırıldı.
İstanbul Bakırköy’de minibüsün çarptığı yaya öldü24.02.2019 08:49
- İstanbul Bakırköy’de minibüsün çarptığı yaya öldü
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