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İstanbul Bahçelievler'de tedirgin eden görüntü

15.03.2019 16:54

İstanbul Bahçelievler'de bulunan Kuyumcukent'ten yükselen sarı duman tedirgin etti.


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