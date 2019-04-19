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İstanbul Bahçelievler'de kaza sonrası aracın arkasında duran 2 kadına otomobil çarptı

19.04.2019 13:37

İstanbul Bahçelievler D-100 Karayolu'nda bariyerlere çarpan otomobildeki iki kadın diğer sürücüleri uyarmak için reflektör koymak yerine hasarlı aracın arkasında beklerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.


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