İstanbul Bağcılar'da iş yeri yangını 15.06.2019 08:56

Son dakika haberine göre, İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde bulunan iş yerinde yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Bağcılar İSTOÇ'ta hırdavat , hediyelik eşya ve züccaciye gibi ürünler satan bir iş yerinde sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yerden ve merdiven yardımıyla havadan yangına müdahalesi sürüyor.