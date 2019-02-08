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İstanbul Bağcılar'da bir binanın elektrik panosu patladı! 21 kişi zehirlendi

08 Şubat 2019, Cuma

İstanbul Bağcılar'da bir binanın elektrik panosu patladı, yoğun duman nedeniyle 15'i çocuk 21 kişi zehirlendi.


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