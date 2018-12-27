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İstanbul Bağcılar'da beton mikserinin altında kalan motosikletli öldü

26 Aralık 2018, Çarşamba

İstanbul Bağcılar’da yemek servisi yapan motosiklet sürücüsü, beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan beton mikseri sürücüsü Adem A. işlemleri için emniyete götürüldü.


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