İstanbul Bağcılar’da yemek servisi yapan motosiklet sürücüsü, beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan beton mikseri sürücüsü Adem A. işlemleri için emniyete götürüldü.
İstanbul Bağcılar'da beton mikserinin altında kalan motosikletli öldü26 Aralık 2018, Çarşamba
- İstanbul Bağcılar'da beton mikserinin altında kalan motosikletli öldü
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