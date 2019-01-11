İstanbul Avcılar'da ortaokulda skandal olay! Görüntüleri ortaya çıktı 11 Ocak 2019, Cuma

Avcılar’da bir ortaokulda öğrencilerin bodrum katında sürekli olarak kavga ettikleri, diğer öğrencilerin de kavga anını cep telefonuyla kayda aldığı ileri sürüldü. İşte o görüntüler...