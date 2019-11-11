İstanbul Avcılar'da 'Kız meselesi' yüzünden çıkan kavgada bir öğrenci bıçaklandı 11.11.2019 09:48

Avcılar’da lise öğrencileri ile bir grup genç arasında ‘Kız meselesi’ yüzünden tartışma çıktı. Okul çıkışına gelen grup ile lise öğrencileri kavgasında bir öğrenci karnından bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.