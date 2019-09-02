İstanbul Avcılar'da alkollü genç 15 yaşındaki kuzenine çarparak ölümüne neden oldu! İşte o anlar... 02.09.2019 11:20

Avcılar’da 22 yaşındaki alkollü sürücü, yolda arkadaşlarıyla evine yürüyen 15 yaşındaki kuzenine çarparak ölümüne neden oldu. Yaşanan olay sonrası her iki ailede yıkılırken olay yanı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre olay 29 Ağustos günü Avcılar'da yaşandı. Nazar Gül (15), 3 arkadaşı ile birlikte evine yürümez üzere yola çıktı. Bu sırada arkadan arkadan aracıyla gelen kuzeni L.G. (22) hızla gençlerin yanından geçmeye çalıştı. Bir anda aracın sesini duyan gençler yolun kenarına çıkarken, Nazar Gül ise panikle aracın olduğu yöne doğru atladı. L.G.'nin kullandığı araç lise öğrencisi Nazar'a çarparak metrelerce havaya savurdu. Ağır yaralanan genç kız olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaşanan olay sonrası L.G. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Firüzköy Karakolu'na götürülerek ifade verdi. 81 promil alkollü olduğu öğrenilen L.G., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden genç kız, Esenyurt Cemevin'de düzenlenen cenaze törenin ardından toprağa verildi.



KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan olay ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Nazar Gül'ün arkadaşları ile yolda yürümesi, L.G.'nin kullandığı aracın hızla gelmesi ve 3 kızın kaçması Gül'ün ise panik yaparak aracın önüne atlaması görülüyor.

