İstanbul Ataşehir'de korkunç olay! Cam silerken 4. kattan düştü 06.08.2019 13:34

İstanbul'un Ataşehir ilçesi Kayışdağı mahallesinde korkunç bir olay meydana geldi. Geçtiğimiz cuma günü yaşanan olayda trafikte seyir halinde yürüyen bir aracın üzerine aniden bir kadın düştü. Aracın ön kaputuna düşen kadının cam silerken yanlışlıkla düştüğü belirtiliyor. Korkunç olay sonrası çevredeki vatandaşlar hemen kaza bölgesine koşarken, talihsiz kadının akıbeti henüz bilinmiyor.