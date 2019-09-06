İstanbul Ataşehir'de iş yeri yangını

İstanbul Ataşehir'de, 3 katlı kafe ve restoranda çıkan yangın ağır hasara neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu alevler söndürüldü. Yangında binanın birinci ve ikinci katı tamamen kullanılamaz hale geldi.
Alt katında nargile kafe, üst katlarında lokanta ve konser salonu bulunan Barbaros Mahallesi Halk Caddesi'ndeki 3 katlı binada yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu alevler söndürüldü.
Yangında binanın birinci ve ikinci katı tamamen kullanılamaz hale geldi.
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