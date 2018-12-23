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İstanbul Ataşehir'de gece kulübüne silahlı saldırı

23 Aralık 2018, Pazar

İstanbul Ataşehir'de bulunan bir gece kulübüne kimliği henüz belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.


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