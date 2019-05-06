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İstanbul Arnavutköy'de yat çalışanları denizde ceset buldu

06.05.2019 18:57

İstanbul Arnavutköy İskelesi açıklarında yat çalışanları denizde ceset buldu. Cesedi denizden çıkarma çalışmalarını çok sayıda kişi meraklı gözlerle izledi.


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