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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Berna Laçin hakkındaki beraat kararının bozulması için harekete geçti

07.03.2019 17:59

Berna Laçin'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı Medineli tecavüz paylaşımı kapsamında açılan davada verilen beraat kararı sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bir açıklama geldi. Başsavcılık verilen kararla ilgili ‘Halkın Dini Değerlerini Aşağılama’ suçu kapsamında verilen beraat kararının bozulması için istinaf yoluna başvurulup kararın kaldırılması talebinde bulunulduğunu belirtti.


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