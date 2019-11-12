İstanbul alarm veriyor! Barajlardaki su seviyesi son 6 yılın en düşüğünde 12.11.2019 09:48

İstanbul'un su kaynağı olan barajların doluluk seviyesi yüzde 39'a kadar geriledi. Kentin en önemli su kaynaklarından biri olan Alibeyköy Barajı'nda ise bu rakam yüzde 33 seviyelerinde. Uzmanlar İstanbul için tehlike çanlarının çaldığını söyledi.

İstanbul'da barajlarının doluluk oranı yüzde 39'a düştü. Kentin su kaynağı olarak en önemli barajlarından biri olan Alibeyköy Barajı'nda ise bu oran yüzde 33'e kadar geriledi. Alibeyköy Barajı'ndaki son durum havadan görüntülendi.

İstanbul'da kurak ayların geçirilmesi nedeniyle barajlardaki su oranı azaldı. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 39,83'e düştü.

SON 6 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan en önemli barajlardan olan Alibeyköy Barajı'nda önceki yıllara göre su seviyesinde önemli derecede azalma oldu. Son 6 yılın en düşük seviyesini gören, geçen yıl Kasım ayı itibariyle doluluk oranı 49,07 olarak ölçülen Alibeyköy Barajı'nda bu yıl aynı tarihte doluluk oranı yüzde 33,18'e geriledi.

İstanbul genelinde geçen yıl Kasım ayında barajların doluluk oranı yüzde 47,80 olurken, bu yıl aynı tarihte yüzde 39,83'e kadar düştü. Geçen yıl aynı dönemle doluluk oranında yüzde 8'lik bir azalma olan Alibeyköy Barajı havadan görüntülendi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, (İSKİ) verilerine göre, İstanbul'daki barajların genel doluluk oranının 11 Kasım itibariyle yüzde 39,83 seviyesinde olduğu görüldü.

İstanbul'daki barajların son doluluk oranları ise şu şekilde:

Ömerli:36.08

Sazlıdere:39.20

Büyükçekmece:40.42

Alibeyköy: 33.18

Terkos:58.04

Darlık:46.28

Istrancalar: 37.50