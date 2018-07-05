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İstanbul Adalar'da çöp yakma skandalı

04 Temmuz 2018, Çarşamba

Adalar Belediyesi, çöp döküm alanına götürülmesi gereken çöpleri Büyükada'da yaktı. Yasal olmamasına rağmen adada yakılan çöpler, vatandaşın da tepkisine neden oldu. Çöplerin yanma anı sahilden ve havadan görüntülendi.

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