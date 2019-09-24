İstanbul 4,6'lık depremle sallandı! Deprem nedeniyle bazı okullar boşaltıldı 24.09.2019 12:15

İstanbul'da sabah saatlerinde yaşanan depremin ardından birçok okul tedbir amaçlı boşaltıldı. 4,6 büyüklüğüne olduğu açıklanan depremin İstanbul genelinde ve çevre illerde hissedildiği açıklandı.

İstanbul'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı nedeniyle bazı okullar boşaltıldı. İstanbul'da saat 11.00'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD, depremin merkez üssünün Silivri açıkları olduğunu duyurdu. İstanbul genelinde ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı.



VATANDAŞLARIN KORKUYLA SOKAĞA KOŞTUĞU ANLAR KAMERADA

Deprem anında bir kuyumcu dükkanında çay içen vatandaşların korkuyla dışarı kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Paniğe kapıldığı söyleyen bir kişi, "Dükkanda çay içiyorduk. Koltuk gitti geldi. Bir anda dışarıya koştuk" dedi.



BAZI OKULLAR BOŞALTILDI

Paniğe yol açan sarsıntı sebebiyle bazı okullar boşaltıldı. Öğrenciler uzun süre bina dışında bekledi.