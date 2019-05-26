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İşsizlik maaşı ödeme günü son dakika bayram öncesi ne zaman?

26.05.2019 12:28

İşsizlik maaşı ödemesi ne zaman yapılacak, ayın kaçında? Normalde her ayın 5'inde ödenen işsizlik maaşı bayram öncesi ödenecek.Türkiye İş Kurumu (İŞKUR),5 Haziran’daki işsizlik maaşı ödemelerini Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çekti. İşsizlik maaşları 31 Mayıs Cuma günü hesaplara yatırılacak. Bu bağlamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ramazan Bayramının 4 Haziran 2019 tarihine denk gelmesi sebebiyle 5 Haziran 2019 tarihinde ödenmesi gereken İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneğinin ödeme tarihlerinin 31 Mayıs 2019’a alındığını söyledi.


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