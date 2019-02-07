İşsize 8 büyük destek | Ayda 3 bin 41 lira ve yeni meslek 07 Şubat 2019, Perşembe

Hükümet çalışanlar kadar işsizleri de düşünüyor. İşsizlik maaşını almak kolaylaştırılıp miktar 2 bin 10 liraya kadar çıkartılırken yeni iş imkânları ve kurslar açılıp günlük ödeme de yapılıyor.