Haberler Web TV İşsize 8 büyük destek | Ayda 3 bin 41 lira ve yeni meslek

İşsize 8 büyük destek | Ayda 3 bin 41 lira ve yeni meslek

07 Şubat 2019, Perşembe

Hükümet çalışanlar kadar işsizleri de düşünüyor. İşsizlik maaşını almak kolaylaştırılıp miktar 2 bin 10 liraya kadar çıkartılırken yeni iş imkânları ve kurslar açılıp günlük ödeme de yapılıyor.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları