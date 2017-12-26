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İsrailli vekilden, Filistinli tutukluların ailelerine saldırı

25 Aralık 2017, Pazartesi
Likud Partisi milletvekili Hazan, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların ailelerini taşıyan otobüsü durdurarak, tutukluların yakınlarına sözlü saldırıda bulundu
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