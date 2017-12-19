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İsrailli keskin nişancı korkudan ne yapacağını şaşırdı!

17 Aralık 2017, Pazar
İsrailli keskin nişancı askerin rezil olduğu görüntüler sosyal medyada olay oldu. Görüntülerde silahsız insanlara ateşli silahlarla saldıran İsrailli kesin nişancı yanına düşen bir taşın korkusundan silahını düşürüp yerinden fırlıyor.
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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Ali Ali

Kudüs geçmişte de şimdide gelecekte de daima Müslümanlarındır.

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evet3
hayır0
cevapla 17.12.2017 21:14
gunergok gunergok

osrgndan korkanlar dünyaya zülmediyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır1
cevapla 17.12.2017 11:46
ya ALLAH ya ALLAH

bunlara boşuna korkak millet dememişler bunlar hayatta türk askerin karşısına çıkmasın bunları yerden kazır

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır1
cevapla 17.12.2017 11:41
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