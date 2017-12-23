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İsrailli askerler Filistinlilere saldırdı

22 Aralık 2017, Cuma
İşgalci terörist devlet İsrail'in askerleri Kudüs'te; kadın, çocuk, yaşlı demeden Filistinlilere saldırdı. Masum halkın üzerine gözü dönmüş bir şekilde saldıran alçak askerler, Filistinli Müslümanları yerlerde sürükleyerek gözaltına aldı. İşte o anlar...
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