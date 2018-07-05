İsrail'in vurduğu halde Türk Bayrağı'nı bırakmayan genç A Haber'e konuştu! 04 Temmuz 2018, Çarşamba

İsrail askerleri Gazze Şeridi sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen barışçıl gösteriler sırasında Türk bayrağı açan Emin İslim adlı Gazzeli genci yaraladı.

Gazze'nin doğusunda gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale eden İsrail askerleri, sınır bölgesi yakınında Türk bayrağı sallayan Filistinli bir genci de ayağından vurdu.

Yaralanmasına rağmen elinden Türk bayrağını düşürmeyen Filistinli genç, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk yardımın ardından ambulansa taşındı.

Gazzeli Genç Emin İslim A Haber'de!

İsrail'in kurşunlarına hedef olan Emin İslim A Haber canlı yayınına bağlanarak o anları anlattı. Konuşmasında "Babamız, her şeyimiz, başkanımız Erdoğan'a selamlarımızı iletiyoruz ve seçim zaferini kutluyoruz. Erdoğan dünyadaki tüm zalimlere karşı dimdik ayakta durdu ve inşallah tüm arap dünyasının lideri kendisi ve bizim halkımız bir devletimiz bir her şeyimiz bir" ifadelerini kullandı.