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İsrail'den skandal hareket! Filistinli bakan gözaltında

30.06.2019 10:22

Son dakika haberine göre İsrail devletine bağlı polis güçleri, Filistin Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi'yi evini basarak gözaltına aldı.


İsrail polisi Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi'yi evini basarak gözaltına aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail polisi bu sabah Hedmi'nin evine düzenlediği baskınla bakanı gözaltına altı.

İsrail polisinin ayrıca evde arama yaptığı ve cep telefonlarına el koyduğu da kaydedildi.

Olaya ilişkin İsrail polisinden henüz bir açıklama gelmedi.

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