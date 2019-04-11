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İsrail'de konser veren Özcan Deniz tepki topladı! Özcan Deniz'i sevenler sanatçıya tepkili

11.04.2019 09:50

Filistin'in işgali ve Filistinlilere zulme tepki olarak birçok dünya yıldızının konserlerini iptal ettiği İsrail'de Özcan Deniz'in konser vermesi büyük tepki çekti. Ünlü oyuncuya en büyük tepki hayranlarından geldi. Sosyal medyada binlerce mesaj paylaşıldı. Kullanıcılar ''Filistin'de ölen binlerce çocuk aklına gelmedi mi?'' diyerek kızgınlıklarını dile getirdi.


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