İsrail'de heyecanlandıran keşif! Erken İslam Dönemi'ne ait

İsrail’de erken İslam dönemine ait önemli bir keşfe imza atıldı. Necef Çölü’nde bulunan Raht kentinde 1200 yıllık cami kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı. Uzmanlar, 1200 yıllık caminin İslam’ın 636 yılındaki Arap fetihleriyle tarihi Filistin’e ulaşmasından bu yana keşfedilen en eski cami olduğunu kaydetti.
İsrail'de heyecanlandıran keşif! Erken İslam Dönemi'ne ait21.07.2019 21:35
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