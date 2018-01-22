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İsrail'de Arap asıllı vekilleri zorla dışarı attılar

22 Ocak 2018, Pazartesi


ABD Başkanı Donald Trump'ın skandal Kudüs kararının ardından Başkan Yardımcısı Mike Pence Orta Doğu turuna çıktı. Pence; Mısır, Ürdün ve İsrail'i kapsayan 4 günlük turunun üçüncü durağı olan İsrail'e geldi. ABD Başkan Yardımcısı Pence, İsrail Meclisi'nde bir konuşma yapan Pence'i meclisteki Arap asıllı milletvekilleri protesto etti. 13 milletvekili, Pence konuşurken ellerinde "Kudüs Filistin'in başkentidir" yazılı kartlarla oturdu. Konuşma sırasında ellerindeki afişleri açan Arap asıllı milletvekillerine güvenlik ve diğer İsrailli vekiller müdahale ederek zorla dışarı çıkarttı.
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