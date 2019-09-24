İsrail topraklarını nasıl genişletti? Filistin yıldan yıla nasıl işgal edildi? 24.09.2019 22:43

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 74. Genel Kurulu'nda tarihi açıklamalarda bulundu. İsrail'in hukuksuz bir şekilde yürüttüğü işgal politikasını sert bir dille kınayan Erdoğan, "Ben merak ediyorum bu İsrail neresi? İsrail doymuyor, şimdi de kalan toprakları alma derdinde.İsrail insanlığın tüm değerlerini ayaklar altına alıyor. BM kürsüsünden soruyorum; İsrail devletinin sınırları neresidir? 1948 mi, 1967 sınırları mı geçerlidir? Yoksa başka bir sınır var mıdır?" dedi. Bu tarihi konuşmanın ardından işgalci İsrail'in Filistin topraklarını nasıl ele geçirdiği merak edilir oldu. Peki İsrail topraklarını nasıl genişletti? Filistin yıldan yıla nasıl işgal edildi? İşte merak edilen tüm detaylar...

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM 74.Genel Kurulu'ndaki tarihi açıklamaları...



İSRAİL DOYMUYOR, ŞİMDİ DE KALAN TOPRAKLARI ALMA DERDİNDE

Ben merak ediyorum bu İsrail neresi? İsrail doymuyor, şimdi de kalan toprakları alma derdinde.İsrail insanlığın tüm değerlerini ayaklar altına alıyor. BM kürsüsünden soruyorum; İsrail devletinin sınırları neresidir? 1948 mi, 1967 sınırları mı geçerlidir? Yoksa başka bir sınır var mıdır?

AMAÇ TAMAMEN FİLİSTİN'İ ORTADAN KALDIRMAK MI?

Filistin'de çözüm için 1967 sınırlarını anlaşması uygulanmalıdır. Yüzyılın anlaşması denen girişimin amacı Filistin'i tamamen ortadan kaldırmak mı Türkiye mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir.Yukarı Karabağ ve çevresinin hala işgal altında tutulması kabul edilemez.