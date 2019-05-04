Ramazan öncesi İsrail ordusu, savaş uçaklarıyla abluka altındaki Gazze Şeridi'ni vurmaya başladığını duyurdu. Savaş uçakları yerleşim yerlerine bomba yağdırıyor. İşte Gazze'nin bombalanma anı kameraya böyle yansıdı.
İsrail savaş uçakları Gazze'ye bomba yağdırıyor! Gazze'nin bombalanma anı kamerada (Video)04.05.2019 16:46
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