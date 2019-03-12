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İsrail polisi Mescid-i Aksa’nın imamlarına saldırdı! Harem-i Şerif’in bazı kapılarını kapattı

12.03.2019 15:24

Son dakika haberine göre Kubbetu's Sahra’ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Mescid-i Aksa’nın imamlarına ve görevlilerine saldırdı, Harem-i Şerif’in bazı kapılarını kapattı.


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