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İsrail ordusu Anadolu Ajansı'nın ofisinin de bulunduğu binayı vurdu

04.05.2019 22:18

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde içinde Anadolu Ajansı'nın ofisinin de bulunduğu binayı vurdu. Kalleş saldırıya Filistin Hükümeti ve Türkiye sert tepki gösterdi. İşte saldırıda yaşananları gözler önüne seren o anlar...


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