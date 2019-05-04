İsrail ordusu Anadolu Ajansı'nın ofisinin de bulunduğu binayı vurdu 04.05.2019 22:18

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde içinde Anadolu Ajansı'nın ofisinin de bulunduğu binayı vurdu. Kalleş saldırıya Filistin Hükümeti ve Türkiye sert tepki gösterdi. İşte saldırıda yaşananları gözler önüne seren o anlar...