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İsrail Mescid'i Aksa'nın tüm kapılarını kapattı!

18.02.2019 14:22

İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapattı.


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