İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapattı.
İsrail Mescid'i Aksa'nın tüm kapılarını kapattı!18.02.2019 14:22
- İsrail Mescid'i Aksa'nın tüm kapılarını kapattı!
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