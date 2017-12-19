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İsrail askerlerine tekme atan kız gözaltında

19 Aralık 2017, Salı
Daha önce de İsrail askerlerine meydan okuduğu görüntüleriyle tanınan Filistinli küçük kız Ahed Tamimi, İsrail askerlerini tekmeleyip tokatladığı için dün gözaltına alındı.
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