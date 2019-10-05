İsrail askeri korkup kaçtı! Komutanları kaçan askerleri böyle dövdü 05.10.2019 18:13

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Kafr Kaddum köyüne baskın yaptı. Filistinli gençler baskına gelen tam teçhizatlı askerlerin silahlı ve gaz bombalı saldırılarına karşı taş atarak direnişe geçti. İsrail askerleri atılan taşlardan korkup kaçınca, komutanları olan subay tarafından baskın yaptıkları köyün ortasında dayakla cezalandırıldı. İsrailli subay, Filistinli çocuklardan kaçan askerlerden ikisinin kafasına yumruk attı, korkup kaçtıkları için de bağırarak fırçaladı. O anlar kameralara böyle yansıdı...