İsrail ajanı olmakla suçlanan Adnan Oktar’dan Sultan Abdulhamid’e çirkin iftira

Adnan Hoca olarak tanınan Adnan Oktar ve örgütüne polis operasyonları ve soruşturmalar devam ederken; Adnan Oktar'ın sahibi olduğu televizyon kanalındaki programlarında Osmanlı'nın son dönem padişahlarından Sultan 2. Abdülhamid Han'a çirkin iftiralarla saldırdığı ortaya çıktı. Tarihi gerçeklerle taban tabana zıt iftiralarlar Sultan Abdulhamid’e saldıran Adnan Oktar uluslararası ajanlık faaliyeti suçlamasıyla gözaltında bulunuyor. İsrail ajanı olmakla suçlanan Adnan Oktar'ın televizyon programlarında Osmanlı topraklarını Yahudilerde satmayan Sultan 2. Abdülhamit Han'ın içki içtiği, kendi sahibi olduğu topraklara ilk Yahudi yerleşimlerini sağladığı, İsrail’in kurucusu olduğu, Siyonizm kurucusu Theodor Herzl ile dost olduğu hatta ortak hisse senedi ticareti ile para kazandığı, genelevlerin çalışmasına izin verdiği, hükümdarlığı zamanında Osmanlı İmparatorluğu'nun hatta bazen savaşmadan savaşmadan 10 milyon kilometre kare toprak kaybettiği, Kıbrıs'ı para karşılığı İngilizlere bıraktığı gibi pek çok iftiraya yer verdiği ortaya çıktı.
İsrail ajanı olmakla suçlanan Adnan Oktar’dan Sultan Abdulhamid’e çirkin iftira17 Temmuz 2018, Salı
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