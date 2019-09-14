İsrafı dilinden düşürmeyen CHP'li belediye araç sayısını yükseltti! Belediye başkanından lüks makam aracı siparişi (Video) 14.09.2019 17:06

31 Mart yerel seçimleri öncesinde araç israfından bahseden CHP'li Küçükçekmece Belediyesi Başkanı Kemal Çebi pes dedirtecek bir hamle yaptı. Göreve geldiği gibi ilk işi kendisine lüks araç ihalesi açmak olan Çebi, belediyenin 80 olan araç sayısını 101'e çıkardı. Çebi'nin bu hareketi, dilinden israfı düşürmeyen CHP'lilerin harcamada sınır tanımayacaklarını gösterdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ihtiyaç fazlası olduğu gerekçesiyle kiralık hizmet araçlarını Yenikapı'da sergilettiği sırada, Küçükçekme Belediyesi'nin araç kiralama ihalesinde başka bir israf şov yaşandı. Seçim öncesi tasarruf sözü veren Küçükçekmece'nin CHP'li Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin göreve gelir gelmez ilk işi lüks araç ihalesi yapmak oldu.

İhalede Çebi, kendisine tam donanımlı VIP araç istedi. Özellikle son model olma şartı konulan makam arabasının özellikleri arasında ihale şartnamesine şunlar konuldu: Motor gücü en az 110 kw. Silindir hacmi en az 1990 cc. Hız sabitleyici. Özel ses sistemi.

Kemal Çebi, lüks merakıyla 237 sayılı taşıt kanununu da çiğnedi.

Yerel seçimler öncesinde israftan dem vuran Kemal Çebi, 80 olan belediye araç sayısını da yeni bir ihale daha açarak 101'e çıkardı.

Kendisine VIP araç isteyen Çebi'nin aynı zamanda 80 olan belediye araç sayısını 101'e çıkarması israf şarkısının lafta kaldığını gösterdi.