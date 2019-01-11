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Isparta'da feci an! Beyin kanaması geçirdi...

11 Ocak 2019, Cuma

Isparta'da, yürürken buz tutan yolda ayağı kayıp düşen Ali Metin Çavuşoğlu (64), aldığı darbe nedeniyle beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakıma alınan Çavuşoğlu'nun düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.


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