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Isparta'da düşen askeri uçağın enkazından ilk görüntüler

17 Ocak 2018, Çarşamba
Eskişehir'den eğitim için kalkan iki pilot ve bir teknisyenin bulunduğu CN-235 CASA tipi askeri uçak Eğirdir Gölü'nün kuzeyinde düştü. İşte uçağın enkazından ilk görüntüler...
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