Isparta'da askeri uçağın düştüğü bölgeden ilk görüntüler
17 Ocak 2018, Çarşamba
Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kırkbaş köyü Hodulluca mevkiinde askeri eğitim amacıyla kullanılan bir hava aracının düştüğü ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinden olayla ilgili detaylı bir açıklama yapılırken bölgeden ilk görüntüler de geldi.
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